Російські окупанти прикриваються "червоним хрестом"

"Зайва хромосома" дає можливість російським пропагандистам самим зливати у відкриті джерела всі факти своїх злочинів.

Премію Дарвіна в студію

Цього разу героєм нашої рубрики "премію Дарвіна цьому малому!" знову стає Олександр Коц, так званий військкор "Комсомольської правди".

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Річ у тому, що роблячи ще один пафосний репортаж для російських окупантів, він показав, що під знаком "червоного хреста" переміщуються російські бронеавтомобілі з неприпустимим для транспорту з подібним позначенням озброєнням.

Викривальні фото російських пропагандистів

Злочин зафіксовано

Тобто російські окупанти використовують "червоний хрест" для прикриття своїх бойових груп, що, власне, і не дивно.

Ну, а Коц, як завжди молодець, зливається ефектно!

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