Російські окупанти стріляють у бік мирної людини: з'явилося ще одне шокуюче відео з Бучі

У мережі з'явився черговий доказ звірських убивств російськими найманцями. Так, окупанти почали стріляти з броньованої машини по мирній людини у Бучі.

На відео, яке зняла аеророзвідка бійців "Азову" можна побачити чергове звірство. Російські найманці з БМД стріляли по мирному мешканцю, який віз велосипед.

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Чоловік не загрожував найманцям, але по ньому стріляли

Ролик зняли 3 березня. Він демонструє, як кілька разів по мирному мешканцю у місті Буча стріляють з російської БМД. Аналітики VoxCheck уважно вивчили відео та підтвердили, що броньована техніка належить саме Росії.

Дивіться, як окупанти стріляють по мирному мешканцю у Бучі:

Зауважимо, що опісля оприлюднених фото звірств, які чинили російські найманці у Бучі, Міноборони Росії озвучило власну версію. Відомство переконує, що Україна організувала справжнісіньку провокацію. І що тіла загиблих привезли після того, як місто звільнили.

Суспільному начальник ритуальної служби Бучанської громади Сергій Капличний розповів, що людей почали ховати у місті 10 березня. І то лише після того, як російські військові дали на це дозвіл.

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