Російські окупанти вдаються до мародерства й вбивств цивільних, зокрема дітей

Генеральний штаб Збройних сил України надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення. Відомо, що це є станом на 18 годину 02 березня 2022 року.

Відомо, російські окупаційні війська порушують норми Міжнародного гуманітарного права.

Важливо Під час обстрілів онкохворі діти сиділи у підвалі, – Сергій Притула про волонтерство у Києві

Усе через те, що вони вдаються до мародерства та вбивств місцевого населення, зокрема і дітей.

"Моральний дух окупаційного війська вкрай низький", – додали у Збройних силах України.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Допис Генерального штабу ЗСУ

Російські окупаційні війська порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права вдаються до мародерства та вбивств місцевого населення, зокрема і дітей. Моральний дух окупаційного війська вкрай низький.