Для "відпочинку": окупанти збираються відправляти підлітіків із Херсонщини до воєнних училищ

Російські загарбники запланували масштабне "перевиховання" юнаків з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Підлітків 15 – 18 років путінські ординці збираються на кілька тижнів відправляти до воєнних і воєнно-морських училищ.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, з початку липня загарбники почали активно "труїти" своєю пропагандою українських дітей. Окупанти пропонували батькам юнаків безкоштовно відправити їх на відпочинок у безпечне місце.

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Деякі жителі Херсонщини на це погоджувалися, адже чекали на швидкий контрнаступ ЗСУ та розуміли, що дітям краще перебувати подалі від зони бойових дій хоча б на цей час.

Займаються психологічним перевиховуванням та вербують до свого війська

Організовані "подорожі" підлітків з окупованої Херсонщини до Криму, за даними українських спецслужб, мають на меті мілітарізувати юнаків та потенційно завербувати їх для участі у війні проти Батьківщини.

Під приводом відпочинку дітей відправляють не в якісь табори, а безпосередньо до воєнних та воєнно-морських училищ.

Підлітків змушують займатися спортом, муштрують та активно "накачують" пропагандою.

Юнаків змушують відвідувати визначні "російські" місця, театри та пам'ятники, а також влаштовують екскурсії "державними" органами Севастополя.

Активно з дітьми працюють представники "єдиної росії", які щовечора проводять підліткам пропагандистські вечірки. Крім того, на тематичні зустрічі з постраждалими від окупації привозять ветеранів бойових дій, які воювали проти України.

Після закінчення терміну "відпочинку" деяким підліткам одразу пропонують залишатися у Криму для навчання або ж вступати до воєнних освітніх закладів після закінчення школи.

У такий спосіб загарбники намагаються вплинути на вразливу, на їх думку, верству населення, а також забезпечити себе потенційною агентурою на Херсонщині. Також не можна виключати, що завербованих дітей росіяни в подальшому використовуватимуть безпосередньо у зоні бойових дій.

Планують відкрити філії путінюгенду

У планах російських окупантів є також створення на Херсонщині загонів "юнармії" – своєрідного мілітарістичного формування, де дітей змалечку привчають до війни. Для кремля подібний підхід є дуже зручним, адже після закінчення "патріотичних курсів" путін отримує велику кількість ідейних смертників.

Тисячі вихованців путінюгенду брали участь у бойових діях проти України ще з 2016 року, бо як тільки вихованцям організації виповнюється 18, їм одразу пропонують службу в армії.

Що ж стосується Херсонщини, то розгортання пропагандистської машини стосовно дітей спрямоване якщо не на пряме виховання потенційних бойовиків, то хоча б на вербування потенційних розвідників, які здаватимуть позиції ЗСУ та ділитимуться із загарбниками іншою цінною для них інформацією.