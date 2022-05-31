Російські окупанти відключили зв’язок на Півдні України: відновити його неможливо
Джерело:Держспецзв'язок
Росіяни відключили українських операторів зв'язку та інтернету у Херсонській області. Місцеві жителі залишились без зв'язку.
Відновити зв'язок, ймовірно, не зможуть
У Держспецзв'язку наголосили, що найближчим часом відновити зв'язок не вдасться – обладнання перебуває під повним контролем окупантів.
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На жаль, найближчим часом відновити зв'язок у області, швидше за все, не вдасться, оскільки відповідне обладнання перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових,
– йдеться у повідомленні.
Тож жителі регіону залишилися без українського мобільного зв'язку та доступу до інтернету, а також без можливості здійснити національні та міжнародні дзвінки, використовуючи стаціонарні телефони.
Окупанти намагаються ізолювати жителів Херсонщини
У відомстві також зауважили, що це вже не перша спроба позбавити українських громадян, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, можливості зв'язатися з рідними, викликати швидку допомогу чи рятувальників, отримати правдиву інформацію про перебіг війни та ситуацію в країні.
Натомість тепер росіяни хочуть транслювати через гучномовці російську брехливу пропаганду.
Агресор, мабуть, і досі думає, що без альтернативних джерел інформації українці почнуть вірити ворожій пропаганді. Дарма, адже Херсон – це Україна,
– додали у Держспецзв'язку.
Ситуація на Херсонщині: коротко про головне
- На окупованій території Херсонської області росіяни змушують херсонців переходити на російські рублі. Водночас самі продовжують розплачуватись гривнями, які крадуть в українців.
- У оперативному командуванні "Південь" повідомили, що внаслідок дій російських окупантів у Херсонській області почалась гуманітарна криза. Жителям не вистачає ліків та речей найпершої потреби.
- Почали глушити зв'язок окупанти 30 травня тоді ж і почали продавати російські сім карти. Очевидно, що жителі таки будуть змушені купувати стартові пакети ворога, аби мати хоч якийсь зв'язок.
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