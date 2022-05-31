Російські окупанти відключили зв’язок на Півдні України: відновити його неможливо

Росіяни відключили українських операторів зв'язку та інтернету у Херсонській області. Місцеві жителі залишились без зв'язку.

Відновити зв'язок, ймовірно, не зможуть

У Держспецзв'язку наголосили, що найближчим часом відновити зв'язок не вдасться – обладнання перебуває під повним контролем окупантів.

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На жаль, найближчим часом відновити зв'язок у області, швидше за все, не вдасться, оскільки відповідне обладнання перебуває під повним контролем окупаційного режиму та російських військових,

– йдеться у повідомленні.

Тож жителі регіону залишилися без українського мобільного зв'язку та доступу до інтернету, а також без можливості здійснити національні та міжнародні дзвінки, використовуючи стаціонарні телефони.

Окупанти намагаються ізолювати жителів Херсонщини

У відомстві також зауважили, що це вже не перша спроба позбавити українських громадян, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, можливості зв'язатися з рідними, викликати швидку допомогу чи рятувальників, отримати правдиву інформацію про перебіг війни та ситуацію в країні.

Натомість тепер росіяни хочуть транслювати через гучномовці російську брехливу пропаганду.

Агресор, мабуть, і досі думає, що без альтернативних джерел інформації українці почнуть вірити ворожій пропаганді. Дарма, адже Херсон – це Україна,

– додали у Держспецзв'язку.

Українцям на окупованих територіях радять використовуючи телефон та інтернет у російських мережах дотримуватися максимальних заходів безпеки. Зокрема, використовувати VPN під час входу в мережу.

Ситуація на Херсонщині: коротко про головне

На окупованій території Херсонської області росіяни змушують херсонців переходити на російські рублі. Водночас самі продовжують розплачуватись гривнями, які крадуть в українців.

У оперативному командуванні "Південь" повідомили, що внаслідок дій російських окупантів у Херсонській області почалась гуманітарна криза. Жителям не вистачає ліків та речей найпершої потреби.

Почали глушити зв'язок окупанти 30 травня тоді ж і почали продавати російські сім карти. Очевидно, що жителі таки будуть змушені купувати стартові пакети ворога, аби мати хоч якийсь зв'язок.

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