Російські окупанти вимагають від журналістів видалити низку матеріалів про Крим

Російський регулятор "Роскомнагляд" вимагає від проєкту "Радіо Свобода Крим.Реалії" видалити низку матеріалів. Окупанти бачать в них "заклики до екстремістської діяльності".

Зокрема, просять видалити з сайту новину з коментарем російського опозиціонера Гаррі Каспарова. Також їм не сподобались матеріали про військовий призов у Криму.

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Чому окупанти вимагають видалити публікації

Редакція "Крим Реалії" отримала 12 повідомлень з вимогою видалення матеріалів. "Роскомнагляд" стверджує, що ці публікації буцімто "містять відомості, які не можна поширювати у Росії, відповідно до рішення суду".

Також окупанти вбачають "заклики до екстремістської діяльності" у коментарі Каспарова.

Крім цього, 4 та 5 лютого "Роскомнагляд" вимагав видалити матеріали, опубліковані між 2019 та 2021 роками, які посилалися на розслідування Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

Публікації не видалятимуть

Росія нехтує міжнародним правом та здійснює призов жителів окупованого Криму на строкову службу у російську армію. Такі дії порушують норми Женевської конвенції. Ймовірно, саме цій темі й були присвячені матеріали.

Видання не збирається видаляти зазначені матеріали. Наголошують, що вони відповідають редакційним стандартам.

Крім цього, "Роскомнагляд" 1 лютого вимагав видалити подібні матеріали з інших ЗМІ. Мовиться про телеканал "Дождь", радіостанцію "Ехо Москви", "Медузу", "Новую газету", Znak.com, саратівське видання "Свободные новости", магаданський портал "Весьма".

Деякі видання зазначили, що публікації таки видалили. Зокрема, "Медуза", "Дождь", "Свободные новости" "Новая газета" та Znak.com.

Новий саміт Кримської платформи

Зауважимо, аби об'єднати міжнародні зусилля для деокупації півострова, Україна ініціювала Кримську платформу. Її перший саміт відбувся у серпні 2021 року.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував новий саміт. Він відбудеться у парламентському форматі в серпні 2022.

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