Російські окупанти вивчили українську за три місяці

"Та коли ви вже нормально вивчите українську мову?!" – мене дуже обурювало, коли на початку війни на заході України повчали і виправляли закляклих від страху, заплаканих, поспіхом вдягнених людей.

Кого насправді "ущємляли"

Сто разів поривалася написати, що зараз всі ці осмикування недоречні, але зупиняла себе, бо точно нікому б не допомогла, а тону злості й ненависті отримала б.

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Але метафізика процесу в тому, що всю дорогу саме україномовних людей ображали, принижували, поправляли, вдавали, що не розуміють. При цьому Росія волала про "ущемлєніє прав русскоязичних".

Російськомовних вперше за всю історію почали ображати тільки після 24 лютого. Не масово, точково, але в образливому форматі "якби не ви, Путін би не поліз". І це не єдиний мовний парадокс війни.

Неможливе стало можливим

Росіяни, які тупо не розуміли ні слова, раптом почали розуміти тупо все. Нерозуміння різниці між "полуницею" і "паляницею" закінчилося ще в березні.

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Тепер російські пропагандисти не іронізують над окремими словами, які здаються смішними з позиції їхнього великодержавного шовінізму. Тепер вони пишуть і говорять цілими реченнями зі складними, несхожими на їхні словами. Раша-боти тепер теж україномовні.

Напавши на нас і вигрібши, вони вивчили мову за три місяці. А уявіть, якби не вони на нас, а ми на них, як мріяли Лаврови й Лукашенки? Росія заговорила б українською за місяць?

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