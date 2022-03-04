Російські окупанти захопили Тростянець: як поводяться озброєні вороги з мирним населенням
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
Місто Тростянець перебуває під контролем російських окупантів. Як і очікувалося, вороги повністю заблокували роботу міста.
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив про те, що місто Тростянець опинился в руках російських окупантів. Вороги заблокували роботу міста.
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Окупований Тростянець
Російські окупанти взяли під контроль підстанцію швидкої допомоги, не допускаючи виїзд медиків на виклики. Виключення – до дітей у екстренних випадках. Якщо медики спробують виїхати самостійно – окупанти погрожують їм розстрілом.
Окупанти зайшли у Тростянець / Фото з телеграму Дмитра Живицького
Місцеве населення не має можливості придбати продукти чи інші товари. Усі магазини окупанти пограбували, у місті вороги проовдять обшуки, працюють снайпери.
Також окупанти заблокували можливість зайти у місто для допомоги мирним жителям.
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