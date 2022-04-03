Російські окупанти зруйнували Дергачівську райраду: який вона зараз має вигляд

Росіяни продовжують паплюжити інфраструктуру українських міст. Як зараз виглядає Дергачівська районна рада на Харківщині, показала 93 окрема механізована бригада "Холодний Яр".

Холодноярівці оприлюднили відео, де показали масштаюи руйнування будівля райадміністрації. Споруда знищена вщент російськими снарядами.

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Там, де була Дергачівська районна адміністрація, тепер руїни.

Почався бій недалеко від села, і під цей шум росіяни здійснили авіаудар, – розповів військовий на ім'я Юрій.

Холодноярівці додали, що для містян райадміністрація була важливою частиною їх життя та тримала в собі багато людських спогадів.

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