Російські олігархи не проти війни, а – власних фінансових втрат, – політтехнолог

Деякі олігархи з оточення Володимира Путіна засудили напад Росії на Україну. Однак вони радше виступили не проти війни, а власних фінансових втрат внаслідок цих подій.

Про це заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен в ефірі 24 каналу. Коли Росія окупувала Крим та Донбас, ніхто з олігархів не засуджував такі дії, адже тоді вони не втрачали свої гроші.

До теми Скільки втратили російські олігархи: промовисті цифри

"Думаю, вони виступили не проти війни, а проти тих фінансових втрат, які є наслідком війни, розгорнутої Росією", – зазначив політтехнолог.

Деякі культурні діячі виїхали з території країни-агресорки після нападу на Україну, але це лише одиничні випадки.

У Росії можливий "двірцевий переворот"

За словами Тизенгаузена, тепер у Росії цілком реальним є "двірцевий переворот", адже люди, які роками "сиділи" на російських ресурсах, вже втрачають мільярди доларів.

Вони (олігархи – 24 канал) не розуміють, заради якої мети. Якби був хоч якийсь невеликий шанс захопити Україну, підкорити, приєднати чи змінити владу. Такої можливості не було з самого початку,

– заявив політтехнолог.

Зараз вже точно стало зрозуміло, що Росія зазнає в Україні лише поразки, смертей та інших колосальних втрат. Першочергово вони торкнуться пересічних росіян.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!