Здалися і вижили у Кремінському лісі: "Азов" взяв у полон трьох російських окупантів
Джерело:"Азов"
Бійці "Азову" впритул підійшли до ворожих позицій та взяли трьох російських військовослужбовців у полон.
За словами військових, окупанти прийняли правильне рішення і не чинили опору. Під час розмови з бійцями бригади окупанти поділилися тим, що саме їх штовхає на шлях війни та вбивства українців.
Читайте також Росіяни почали частіше здаватися в полон: в ГУР назвали причину
Російські військові здалися в полон "Азову"
Першому з полонених, Сопову Антону Алєксєєвічу, всього 25 років. Окупант служив у 31-му мотострілецькому полку стрільцем. Він потрапив на фронт з в'язниці, адже чоловіку нібито запропонували "хороші умови контракту".
Другим став Тимчук Сєргєй Івановіч, командир гармати в 31-му мотострілецькому полку. Йому за участь в так званій "СВО" обіцяли списати кредити.
З нашими зарплатами в Росії… Простіше здохнути сходити, і, як кажуть, грошей великих "хапнути" і про тебе забудуть,
– підсумував сам полонений росіянин.
Дещо оригінальніша причина для поїздки на фронт знайшлась у третього полоненого – Карімов Ільдар вирішив воювати в Україні через сварку з жінкою.
Всі троє окупантів визнали, що командування не надто переймається справами військових – значна частина зброї і спорядження відсутня, а росіян кидають на "м'ясні штурми".
Бійці 12-тої бригади "Азов" будуть знищувати окупантів доти, доки вони не залишать наші землі, не перестануть вбивати українських дітей та руйнувати наші міста,
– наголосили в "Азові".
Бійці нагадали, що єдина можливість вижити для російських військових – здаватися у полон Силам оборони.