Обирають життя: на Донеччині окупанти масово здаються в полон

Українські захисники продовжують наступальні операції для деокупації всіх наших територій. Тим часом загарбники здаються в полон на Донеччині.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Водночас зауважив, що активність російської піхоти досі висока.

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Скільки ще загарбників здалися в полон

У п'ятницю, 25 листопада, ще троє окупантів вибрали життя. Загарбники здавалися в полон і вночі, в ефірі телемарафону розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Є інформація, що ще до десятка окупантів також здалися в полон,

– підкреслив Олександр Штупун.

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" агресор завдав 4 авіаударів, провів 50 бойових зіткнень та здійснив 912 артобстрілів.

Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Загальні втрати ворога на Таврійському напрямку склали 502 особи,

– підкреслив командувач Тарнавський.

Додав, що знищено 24 одиниці військової техніки. Зокрема, 1 танк, 4 ББМ, 4 артсистеми, 12 безпілотників і 3 автомобілі. Окрім того, ще 21 одиницю російської техніки пошкоджено.

Бригадний генерал підкреслив, що ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку триває.

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Окупанти зменшили кількість авіаударів

Олександр Штупун також розповів, що противник зменшив кількість авіаударів. Однак, активність ворожої піхоти все ще висока.

Цікаво, що наразі броньовану техніку окупанти залучають рідко. Адже під час початку, так би мовити, "третьої хвилі" декілька днів тому, ворог втратив дуже багато техніки, наголосив речник.

Авіацію почав залучати набагато менше. Якщо порівнювати з позавчора, то в 4 рази впала активність,

– зазначив Штупун.

Також додав, що окупанти вели наступальні дії східніше Новокалинового, і в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського. Втім, успіху не мали. Українські захисники відбили 30 атак. Тривають досить-таки активні піхотні бої.

Важливо! Російські військові, якщо ви не хочете віддавати своє життя за воєнного злочинця Владіміра Путіна та його божевільні загарбницькі ідеї, здавайтеся в полон українським захисникам. Для вас це єдиний шанс врятуватися.

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