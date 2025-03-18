Бійці Нацгвардії взяли у полон п'ятьох окупантів на передовій, один з них – непростий солдат

Бійці Нацгвардії поповнили обмінний фонд окупантами на одному із напрямків фронту. У полон українських захисників потрапили 5 росіян.

Над операцією працювала рота розвідки спеціального призначення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 14 штурмову бригаду НГУ "Червона Калина".

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Один з полонених – непростий солдат

Окупанти потрапили в полон на одному з найгарячіших напрямків.

Операцію детально спланували розвідники бригади "Червона Калина". Вони з'ясували, де саме ховається ворог. За цими координатами висунились піхотинці та змусили росіян припинити опір. Загарбники замість безславної загибелі обрали життя і здалися в полон військовослужбовцям Національної гвардії України,

– розповіли у 14 бригаді.

Військовим вдалося зняти кадри, як брали у полон російських військовослужбовців.

Як виявилося, один з російських полонених – непростий солдат.

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"Хто він насправді, нацгвардійці пообіцяли розповісти згодом", – кажуть у бригаді.

Там додали, що наразі полонені окупанти перебувають у безпеці, їм надана медична допомога, також їх забезпечили харчуванням. Пізніше їх обміняють на українських воїнів.