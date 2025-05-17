З будівництва на штурми: окупант у полоні розповів, як потрапив на війну

У полон до ЗСУ потрапив росіянин, який пішов воювати, щоб уникнути тюремного ув'язнення. Перший його штурм став останнім – групі окупанта обіцяли підмогу, яка так і не прийшла.

Чоловіка звати Дмітрій Жухевич. Зараз він закликає росіян не підписувати контракт на проходження військової служби, передає 24 Канал.

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Що розповів російський полонений

За словами Жухевича, до військової служби він працював на будівництві. Чоловік посварився з прорабом та йому загрожував тюремний термін. Дали вибір: позбавлення волі або так зване "сво".

Він обрав піти на війну, про що зараз шкодує. Службу проходив у полку, який відомий утилізацією солдатів у м'ясних штурмах. Зараз штурмує у напрямку Вільного Поля і Зеленого Поля на Донеччині.

Групі Жухевича обіцяли підмогу, яка так і не прийшла. Спочатку їх було 5, а залишилось 2. Чоловіки ховалися в бліндажі, їжу і воду їм доставляли дронами, але вкрай мало, чоловіки почали їсти траву. Назад відійти їм не дозволяли.

Два голодні окупанти шукали воду та натрапили на бліндаж бійців ЗСУ. Зараз у Жухевича в полоні 3-разове харчування та він задоволений, що вижив і не в окопі.

Окупант розповідає, як потрапив у полон: дивіться відео

Тепер росіянин каже, що у війні немає сенсу та закликає окупантів здаватися в полон.

Не воюйте, не їдьте на цю війну. Краще вдома з сім'ями – здорові та живі будете. На вас просто гарматне м'ясо: вбили – привезуть нового,

– звернувся полонений до росіян.

Він також наголосив на скотинячому ставленні команди, м'ясних штурмах та на тому, що кидають своїх. За його словами, у Росії багато втрат. У Хабаровську заповнені вже два військові цвинтарі, і те саме по всій Росії.

До слова, у полон до ЗСУ також потрапив окупант, який пішов воювати через борги. За його словами, до цього він займався криптовалютою, яку у нього "вкрали".