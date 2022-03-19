Російські полонені поскаржились, що за свої гроші купували білу фарбу, аби малювати "Z"

Російські полонені військові під час пресконференції поскаржились, що їм доводилось за свої гроші купувати білу фарбу, аби малювати "Z" на своїх танках.

Цією позначкою рашисти позначають свою техніку. Ймовірно, інакше не розрізняють.

До речі Верещук назвала кількість російських полонених, які є в Україні

Полонені кажуть, що фарбу купували, бо боялись, щоб їх свої ж бомбардувальники не розстріляли.

До слова, росіяни ліплять літеру Z куди тільки можна. Символічно, що вона з'явилась навіть на сміттєвозах.

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