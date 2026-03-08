За зиму понад 100 окупантів здалися у полон українським дронам: відео, як це відбувається
- За зиму понад 100 російських окупантів здалися у полон українським дронам.
- Міністр оборони України Михайло Федоров зазначив, що кожне захоплення полонених верифікується на відео.
Україна активно використовує дрони на фронті. Завдяки їм успішно вдається поповнювати обмінний фонд.
Лише за зиму десятки окупантів здалися у полон українським дронам. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
Як дрони "беруть" у полон росіян?
Федоров опублікував відео, на якому видно, як окупанти здаються в полон українським дронам.
Власне, після зустрічі із ними в росіян лише два варіанти – або загинути, або скласти зброю.
Хто обирає життя, то їх оператори БпЛА супроводжують до українських позицій. Кожна така здача у полон верифікується на відео.
Цієї зими 100+ окупантів склали зброю завдяки роботі безпілотних підрозділів. Кожен такий полонений – це можливість повернути наших захисників додому,
– зазначив Федоров.
Росіяни здаються у полон українським дронам: дивіться відео
Російські полонені: останні новини
Президент Зеленський розповідав, що у Росії у полоні перебуває близько 7 тисяч українців, а в Україні – понад 4 тисячі загарбників.
У полон, окрім громадян Росії, потрапляють й іноземці. Один із таких – колумбієць Едвін Альберто Діаз. Його мобілізували, коли він приїхав працювати в готельній сфері у Росії.
До слова, журналіст Володимир Золкін поспілкувався із 24 Каналом і розповів, як знімав відео із російськими військовополоненими та колаборантами. Спілкування з останніми його вразило найбільше. За словами Золкіна, серед них є "відверто божевільні".