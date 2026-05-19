Виживають 10 відсотків: полонений окупант описав реальний стан справ у російській армії

ЗСУ на Лиманському напрямку взяли в полон 20-річного контрактника російської армії. Він розповів про те, як його обманом затягли на передову.

Про це росіянин розповів проєкту "Наш виход". Він знайшов оголошення про роботу в ремонтній частині та підписав контракт.

Як Росія обманює контрактників?

Дмитро Брюховських жив у місті Каменськ-Уральський Свердловської області, що за 2200 кілометрів від України. Він вивчився на системного адміністратора у Сургуті та встиг попрацювати автомеханіком. Разом з сім'єю мали постійні фінансові труднощі. Це, як він розповідає, підштовхнуло його підписати контракт із російським міністерством оборони. Росіянин повірив оголошенню, в якому йшлося про тилову посаду в ремонтній частині.

Після підписання контракту його в складі 488-го мотострілецького полку відправили на передову. Саме навчання зайняло 10 днів, після чого його кинули на бойове завдання. Окупант розповів, що небагато людей підписують контракт добровільно, більшість потрапляли в армію так само як він, повіривши у брехню російської влади.

Яким є життя в російській армії?

Дмитро розповів, що з їхнього підрозділу лише він і ще один солдат змогли досягти пункту призначення. Ще 12 загинули, троє отримали поранення. На позиції 20-річний контрактник провів три місяці, після чого відбулася "епічна", як він називає її, подія в житті Дмитра – полон. У їхнє укриття залетіла граната, його та ще одного товариша по службі оглушило, а коли дим розвіявся, довкола вже були українські військові з автоматами.

Не вірте тому, що кажуть, що на фронті "все чітко", ніфіга тут не "все чітко". Тут виживає 10 відсотків із 90. Ой, 10 відсотків зі 100, а 90 лишаються там (в землі – 24 Канал). Не вірте тим, хто вам там щось каже, не підписуйте краще,

– звернувся Брюховських до росіян.

Окупант розповів, що в полон його взяли "адекватні хлопці", які напоїли кавою та дали сигарет. Дмитро переконаний, що "краще в полон, ніж мертвим валятися". Також Україна допомогла йому поговорити з цивільною дружиною.

Росія використовує людей як гарматне м'ясо