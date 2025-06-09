Послів лише 20%, – ексміністр МЗС здивував інсайдами про роботу російських посольств

У 1992 році, коли Україна вже обрала президента та офіційно стала незалежною, українські дипломати відкривали в інших країнах посольства. Там вони познайомились з російськими послами, які проговорились з деякою інформацією.

Про це 24 Каналу розповів дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що росіяни самі пішли на діалог та розповіли про роботу своїх посольств. Як виявилось, дипломатів там було дуже мало, більшість – спецслужби.

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В російських посольствах дипломати "не працюють"

За словами дипломата, у 1992 для України почався бурхливий період дипломатичного визнання та встановлення дипломатичних відносин, адже вона стала суб'єктом міжнародного права. Нашій країні потрібно було виходити на двосторонню дипломатію з країнами, адже раніше вона була просто членом міжнародних організацій.

Так, Огризко разом з колегами ввійшли у першу групу українських дипломатів, які відкривали посольство України у Німеччині, в місті Бонн. В цей час заробітна плата в українських дипломатів була вищою, ніж у російських, які працювали в цьому місті.

Одного разу до дипломата підійшло кілька людей, які почали переконувати його, що вони українці, адже мають родину з України та схожі прізвища. Один з них сказав: "Я знаю, що у вас проблеми з людьми, ви лише починаєте. Можливо, я б міг перейти до вас".

Під час таких розмов наші "дорогі друзі" одного разу проговорились. Я почув, що насправді у Бонні російських послів було лише 20%, а 80% – спецслужби. Ось як відбувається російська дипломатія,

– наголосив він.

Огризко додав, що росіяни завдяки цьому створили велику мережу впливу у світі, яка працює десятиліттями. Такий поділ є не лише у Німеччині, ворог робить це по всьому світу.

До речі, ще раніше журналіст та ведучий програми "Ходорковский LIVE" Сергій Асланян повідомив, що російське посольство у будь-якій країні – це агентура ФСБ. А у посольствах деяких країн загалом немає жодного дипломата.