Російські пранкери Володимир Кузнєцов та Олексій Столяров зателефонували Анджею Дуді. Вони видали себе за генсекретаря ООН Антоніу Гутереша. З президентом Польщі говорили про Володимира Зеленського, Росію та коронавірус. Пранкери запропонували Дуді "забрати назад деякі українські регіони". А польський лідер припустив, що у поширенні COVID-19 у його країні винні українці.

Запис розмови пранкери з Росії опублікували у себе на ютубі, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про організаторів розіграшу

Пранкери з Росії – Володимир Кузнєцов (Вован) і Олексій Столяров (Лексус) – видали себе за Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, зателефонувавши Анджею Дуді. Польський президент говорив з ними понад 10 хвилин.

До слова, раніше жертвами російських пранкерів стали американський конгресмен Берні Сандерс, британський принц Гаррі, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Пранкери говорили з Дудою про

його перемогу в другому турі президентських виборів;

президентських виборів; ситуацію з коронавірусом у Польщі. Дуда запевнив, що у його країні не дуже багато випадків зараження і ситуація під контролем. Однак на запитання пранкера про можливе джерело спалахів, польський президент заявив, що ним можуть бути українці.

Це може бути Україна. Тому що в нас багато людей з України. Але в нас не так багато випадків. Тож я б сказав, що ситуація під контролем,

– зазначив Дуда.

історичні суперечки з Росією і про те, чому Варшава "воює з пам'ятниками".

"У нас триває дискусія про історію з Путіним. Тому що він звинуватив нас в початку Другої світової війни", – сказав польський президент.

На що пранкери заявили про начебто великий вклад Росії у перемогу. Однак Дуда додав, що цим не обмежилося: "Росія також окупувала нашу країну після Другої світової війни".

Опісля фальшивий "Генсек ООН" звинуватив Варшаву в тому, що вона, як і Київ, "воює з пам'ятниками".

можливість "забрати назад українські регіони"

Перепрошую? Ні! Це Україна. Про це в Польщі не говорять. Ні. Тепер це територія України. Кінець,

– категорично заявив польський президент.

Згодом російський пранкер пообіцяв, що "зателефонує Володимиру Зеленському і порадує його".

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Що кажуть у Дуди про цю розмову

У канцелярії президента Польщі підтвердили, що запис розмови справжній.

"Під час розмови я зрозумів, що щось не так, генсек не вимовляє слово zubrówka так добре, хоч і голос був дуже схожим", — повідомив Дуда.

У Варшаві вже розпочали розслідування, аби з'ясувати, як так сталося, що сторонні люди змогли зателефонувати лідеру країни.

Розмова пранкерів з Дудою: дивіться відео