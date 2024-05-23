Поводяться провокаційно: російські прикордонники зняли фарватерні буї Естонії на річці Нарва

У ніч проти 23 травня росіяни зняли понад 20 буїв, необхідних для позначення фарватеру. Їх встановила раніше прикордонна охорона Естонії.

Про це заявив глава бюро прикордонної охорони Ідаської префектури Еерік Пургель. Наразі естонські посадовці відреагували на цей інцидент з боку росіян.

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Зняли попри домовленість

Еерік Пургель розповів, що Естонія і Росія щовесни встановлюють у річці Нарви буї, що позначають фарватер. Це пов'язано з тим, що річище річки з часом змінюється, тому щовесни позначення фарватеру переглядається.

За його словами, ще до 2022 року цей процес відбувався за згодою обох сторін. Однак починаючи з минулого року Росія не погоджується з естонськими позиціями стосовно розміщення буїв.

Ми вирішили поставити плавучі знаки на літній сезон згідно з домовленістю 2022 року, тому що вони потрібні, щоб уникнути навігаційних помилок, щоб наші рибалки й відпочивальники не потрапили помилково в російські води,

– каже глава бюро прикордонної охорони.

Чомусь вирішили так самі

Так, у 2024 році країна-агресорка повідомила, що вона не погоджується з місцями встановлення приблизно половини з 250 буїв. Відомо, що Естонія встановила буї згідно з договором про державний кордон та угодою про розміщення буїв.

Її було узгоджено між прикордонними службами 2022 року. Перші 50 буїв було встановлено 13 травня. Однак вночі 23 травня естонські прикордонники виявили, що росіяни почали знімати ці буї й за ніч зняли 24 штуки, частина з яких належали до спірних буїв.

Пургель також розповів, що Департамент поліції й прикордонної охорони зв'язався з російською прикордонною службою, вимагаючи роз'яснень щодо зняття буїв та їхнього повернення.

Кая Каллас прокоментувала цю ситуацію

Прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас назвала цю ситуацію, так би мовити, "прикордонним інцидентом". Водночас посадовиця наголосила, що Естонія буде розв'язувати це питання тверезо і врівноважено.

До того ж ситуацію прокоментував й міністр закордонних справ Естонії. Так, Маргус Цахкна наголосив, що до цього випадку слід ставитися дуже спокійно, тому що Росія поводиться провокаційно.