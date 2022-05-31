Переклали класику сусіда у розділ зарубіжної – він вторгнеться на вашу землю, зрівняє міста із землею та вб'є мирних громадян.

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Чи не вчите Пушкіна в оригіналі?

Божевільний цар відправить військо зґвалтувати ваших дітей та жінок. Носії великої культури.

Для особливо обдарованих. Тут Україна. Діти навчаються українською мовою та вивчають українську літературу як рідну. І навіть мене, матір-казашку, це цілком і повністю влаштовує. Не знати мови країни, де живе, може гість, окупант чи ідіот. Ми себе до жодної категорії, слава Всевишньому, не відносимо, вчимо мову самі й радіємо, коли на ній швидко говорять наші діти.

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Заділ на майбутнє

Нині в Україні зносять пам'ятники Пушкіну. Вважаю, що це заділ на майбутнє.

Сьогодні "асвабаждают" російськомовних, завтра прийдуть "асвабаждать" пам'ятники Пушкіну. Немає пам'ятників – нема проблем. Коли у російських школах почнуть вивчати творчість Тараса Шевченка українською мовою, можна буде повернутись до цього питання.

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