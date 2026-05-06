Російські пропагандисти "бунтують" через рішення Путіна: в ISW проаналізували ситуацію в Росії

Рішення Володимира Путіна проводити парад 9 травня свідчить про його небажання визнавати, що війна повертається на територію Росії. Водночас навіть російські ультранаціоналістичні військові блогери – частина його ключової аудиторії – дедалі частіше критикують Кремль.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 5 травня 2026.

Читайте також У Росії горять ТЕЦ в Оренбурзі та щось у морі біля Геленджика: у Чувашії кажуть про загиблих

За що росіяни критикують Путіна?

Українські удари дедалі частіше зачіпають віддалені регіони Росії. Зокрема, 5 травня Федеральне агентство повітряного транспорту Росії (Росавіація) одночасно закрило аеропорти у 15 містах і запровадило обмеження в усіх чотирьох аеропортах Москви.

Того ж дня губернатор Ханти-Мансійського автономного округу Руслан Кухарук оголосив повітряну тривогу – вперше за чотири роки повномасштабної війни війни.

Цей регіон розташований більш ніж за 2000 кілометрів від кордону з Україною.

Після понад чотирьох років війни росіяни дедалі більше відчувають її наслідки: втрати наближаються до одного відсотка від загальної чисельності населення, фінансове навантаження зростає, а Кремль посилює цензуру та обмеження мобільного інтернету.

Навіть російські ультранаціоналістичні військові блогери, які є частиною ключової аудиторії Путіна, дедалі частіше критикують Кремль і самого президента за небажання визнавати цю ситуацію.

Один із таких блогерів розкритикував міноборони Росії за те, що погрози Києву 4 травня були пов'язані не з українськими ударами по військових, оборонно-промислових та нафтових об'єктах, а з нібито загрозою для параду 9 травня, звинувативши відомство у пріоритеті "марнославства".

Він також заявив, що Кремль вирішив вперше з 2007 року не демонструвати військову техніку на параді через вразливість відкритих майданчиків до українських ударів.

Як розповів 24 Каналу доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, парад на 9 травня у Москві фактично опинився під загрозою. За його словами, останніми днями Сили оборони продемонстрували, що українські дрони здатні долітати і до Москви. Зокрема, в російській столиці фіксували наслідки прильоту по житловому комплексу "Мосфільмівський", що розташований всього лиш за 6 кілометрів від Кремля,

Інший блогер закликав краще розподіляти засоби протиповітряної оборони та створювати регіональні добровольчі підрозділи ППО на тлі посилення атак.

Як зазначають в ISW, посилення українських ударів оголює вразливість глибокого тилу Росії та розгалуженої інфраструктури, насамперед у оборонно-промисловому й нафтовому секторах. Це змушує Кремль ухвалювати складні рішення щодо того, як розподіляти ресурси протиповітряної оборони.

Втім, останніми тижнями Росія здебільшого не здатна ефективно протидіяти цим ударам, що свідчить про недостатність наявних заходів і підсилює невдоволення в російському інформаційному просторі.

Путін, своєю чергою, не визнає зростання українських ударів по великих російських містах у глибокому тилу, тоді як росіяни дедалі більше відчувають на собі наслідки цієї війни.

Чи дійсно в Росії може відбутися переворот?

Нещодавно журналісти CNN повідомили, у російських елітах нібито зростає занепокоєння щодо ризиків внутрішньої дестабілізації, зокрема можливого перевороту. У цьому контексті особливу увагу привернув колишній міністр оборони, а нині секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу.

Повідомляється, що його розглядають як впливову фігуру, яка потенційно може становити ризик для стабільності влади через свої позиції у військово-політичному середовищі. Водночас його вплив значною мірою ґрунтується на особистій довірі Володимира Путіна та тривалих неформальних зв'язках.

Шойгу багато років входить до найближчого кола президента і залишається однією з ключових фігур у системі влади.

Військовий оглядач Іван Тимочко в коментарі 24 Каналу зауважив, що Путін завжди боявся перевороту, з першого дня свого перебування при владі. Водночас, за його словами, Шойгу навряд може стати лідером опозиції чи організатором бунту: поліція та силовики його не сприймають, а політичним елітам він не цікавий.