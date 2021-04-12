Російські пропагандисти потягнулися на Донбас, варто чекати провокацій, – Казанський

Журналісти російських ЗМІ, які відомі антиукраїнською позицією, відправляються на Донбас. Ймовірно, вони їдуть знімати чергові цинічні фейки про українських військових.

Місцевим жителям окупованих територій варто почати непокоїтися через приїзд цих "журналістів-стерв'ятників". Таку думку висловив один із членів української делегації у ТКГ Денис Казанський.

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Пропагандисти їдуть на Донбас

На окуповані території їдуть Дмитро Стешин, Семен Пегов і Юрій "Котьонок". Казанських додав до допису скриншоти з телеграм-каналів цих журналістів. Усі вони публікують фото і інформацію про те, що відправляються на Донбас.

Цим хлопцям зараз знову знадобляться історії про хижі українські дрони і блукаючі міномети в сміттєвозах. Так що найближчим часом можна з високою ймовірністю очікувати нову хвилю загадкових обстрілів від "невловимих ДРГ",

– написав Казанський.

Що відомо про цих пропагандистів

Дмитро Стешин – під час наступу Росії на Україну був спецкором російської "Комсомольської правди". Він активно писав про події в Україні, використовуючи маніпуляції і відверту брехню.

Саме він написав 20 лютого в "Комсомольській правді", що "активісти захопили Верховну Раду". Стешин відзначився ще й тим, що попросив терористів у Слов’янську взяти в полон свого німецького колегу з видання Bild Пола Ронзхаймера. Йому заборонили в'їзд в Україну у травні 2014 року.

Семен Пегов – журналіст російського пропагандистського телеканалу Lifenews. Він автор книги про бойовика "Моторолу".

Юрій Кот – автор телеграм-каналу "Военкор "Юрій Котьонок", у якому публікуються "сенсаційні" розслідування про війну на Донбасі. Це український та російський шоумен, відомий за проєктом "Все для тебе", колабораціоніст Росії і ведучий Антимайдану.