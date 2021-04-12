Російські пропагандисти потягнулися на Донбас, варто чекати провокацій, – Казанський

Журналісти російських ЗМІ, які відомі антиукраїнською позицією, відправляються на Донбас. Ймовірно, вони їдуть знімати чергові цинічні фейки про українських військових.
Джерело:фейсбук Дениса Казанського
Місцевим жителям окупованих територій варто почати непокоїтися через приїзд цих "журналістів-стерв'ятників". Таку думку висловив один із членів української делегації у ТКГ Денис Казанський.
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Пропагандисти їдуть на Донбас
На окуповані території їдуть Дмитро Стешин, Семен Пегов і Юрій "Котьонок". Казанських додав до допису скриншоти з телеграм-каналів цих журналістів. Усі вони публікують фото і інформацію про те, що відправляються на Донбас.
Цим хлопцям зараз знову знадобляться історії про хижі українські дрони і блукаючі міномети в сміттєвозах. Так що найближчим часом можна з високою ймовірністю очікувати нову хвилю загадкових обстрілів від "невловимих ДРГ",
– написав Казанський.
Що відомо про цих пропагандистів
Дмитро Стешин – під час наступу Росії на Україну був спецкором російської "Комсомольської правди". Він активно писав про події в Україні, використовуючи маніпуляції і відверту брехню.
Саме він написав 20 лютого в "Комсомольській правді", що "активісти захопили Верховну Раду". Стешин відзначився ще й тим, що попросив терористів у Слов’янську взяти в полон свого німецького колегу з видання Bild Пола Ронзхаймера. Йому заборонили в'їзд в Україну у травні 2014 року.
Семен Пегов – журналіст російського пропагандистського телеканалу Lifenews. Він автор книги про бойовика "Моторолу".
Юрій Кот – автор телеграм-каналу "Военкор "Юрій Котьонок", у якому публікуються "сенсаційні" розслідування про війну на Донбасі. Це український та російський шоумен, відомий за проєктом "Все для тебе", колабораціоніст Росії і ведучий Антимайдану.