Росіяни створили пропагандистське відео, щоб зірвати мобілізацію в Україні: ISW розкрив деталі

Днями у російських телеграм-каналах почали пропагандистський ролик, створений Росією. Такі кадри мають на меті підірвати довіру українців та зірвати мобілізацію.

Аналітики Інститут вивчення війни детально вивчили опублікований ролик. Експерти наголосили, що це відео вирізняється високою вартістю та "кінематографічною витонченістю".

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Що пишуть аналітики про пропагандистське відео

В ISW зауважили, що ролик зняли якісно. Окрім того, записали його українською мовою, щоб мати більший вплив. Аналітики наголошують, що це пропагандистське відео є "продуктом узгодженої та добре забезпеченої ресурсами інформаційної операції".

Окрім того, відомо, що у ролику знялися професійні актори, які раніше з'являлися у російських шоу та серіалах. Аналітики зауважили, що один з акторів відмовився коментувати свою участь у пропагандистському ролику, лише зауважив, що "знімається не лише у фільмах, а й в рекламі".

Кремль і раніше використовував високовартісні пропагандистські відео як частину централізовано керованих інформаційних операцій, і характеристики цього останнього відео свідчать про те, що воно підтримує ширші зусилля Кремля, спрямовані на підрив довіри українців до уряду, підрив українських мобілізаційних зусиль і підбурювання до внутрішнього невдоволення,

– наголосили в ISW.

Хто знявся у пропагандистському ролику

РосЗМІ встановили, що у пропагандистському антиукраїнському ролику знялися професійні актори – 26-річний Максім Громов з Ярославля та 31-річний Алєксандр Панов з Тюмені.



У пропагандистському ролику знялися професійні актори / Скриншот

"Еліту" у цьому пропагандистському ролику зобразив російський актор Максім Громов. Відомо, що він живе у Москві, бере участь у виставах столичного театру "Антреприза". Також Громов знімався у серіалі "Безпринципні". Варто наголосити, що це не перший пропагандистський ролик, у якому знімається актор. Також Громов знімався у прокремлівській рекламі, у якій закликав брати участь у виборах президента.

Алєксандр Панов зіграв роль "мобілізованого". Відомо, що він працював у Тюменському театрі ляльок і масок, знімався у російських фільмах "Тобол", "Братик", "Не поспішай", "Любовна Магія" та "Ворожка".

Також вдалося встановити ще одну особу з пропагандистського ролика – Андрєя Соколовського. Він не професійний актор, але з'являвся у різних російських шоу, зокрема – "Звана вечеря" і "Давай одружимося".