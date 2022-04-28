Кремлівський пропагандист Тігран Кеосаян погрожує Казахстану "українським сценарієм", маючи на увазі напад Росії й на їхню територію. Таку реакцію спровокувала відмова країни проводити парад 9-го травня.

Кеосаян звинуватив казахів у "невдячності" та зазначив, що сьогоднішні події в Україні можуть повторитися і в Казахстані, якщо країна продовжить недружню до Росії політику.

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Російські пропагандисти погрожують Казахстану

Відкриті погрози Казахстану прозвучали 24 квітня. Тоді чоловік скандальної Маргарити Симонян Тігран Кеосаян опублікував відео, де відкрито засуджує рішення країни скасувати цьогорічний військовий парад.

Багато користувачів розцінили його слова: "на Україну уважно гляньте, подумайте серйозно", як пряму загрозу. Кеосаян наголосив, що Росії варто "переглянути рівень їхніх взаємин".

Якщо ви вважаєте, що можна й надалі бути такими хитро***ими і вам за це не буде нічого, ви помиляєтеся. Світ змінився, все змінилося. А поїзд іде. Ви ще можете заскочити в останній вагон,

– заявив російський пропагандист.

Міністерство закордонних справ Казахстану назвало це висловлювання образливим та додало, що влада країни не виключає заборони на в'їзд пропагандиста.

Російські пропагандисти відкрито погрожують Казахстану "українським сценарієм": дивіться відео

Нагадаємо, Міноборони Казахстану повідомило, що скасування параду необхідне для економії бюджету. Вони додали, що зекономлені кошти підуть на підтримку необхідного рівня боєготовності й мобільності підрозділів Збройних сил Казахстану.

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