Можливе поновлення ударів по Україні: наскільки небезпечні ракети Х-50, які вироблятиме Росія

Під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов припустив, що росіяни почнуть виробляти нові ракети. Зокрема, йшлось про Х-50.

Громов заявив, що виробляти ракети окупанти планують у червні. Відтак, є загроза масштабних ракетних атак вже цієї осені.

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Що відомо про Х-50

Видання Defense Express підтверджує, що на українців чекає нова загроза. Досі вважалось, що проєкт ракет Х-50 існує переважно "на папері" та й російські ЗМІ протягом останніх 5 років не згадували про цю зброю.

Варто звернути увагу, що ракети Х-50 – це, свого роду, спрощена версія ракет Х-101. Такі ракети, в теорії, можна виробляти більшими обсягами при меншій затраті ресурсів. У виданні наголошують, що наразі неможливо приблизно оцінити, скільки ракет Х-50 зможуть виробити загарбники за місяць.

Основні характеристики ракет

Вперше про розробку цього виду ракет стало відомо у грудні 2017 року. Тоді російські ЗМІ зауважували, що роботи по Х-50 йдуть як продовження робіт по проєкту Х-СД ("СД" – середньої дальності – 24 Канал), які, своєю чергою, були призупинені в 1990-х роках.



Перше схематичне зображення Х-50 / Фото з відкритих джерел

Тоді в російських джерелах позначали цю ракету, як "Изделие 715" та публікували її основні характеристики:

довжина корпусу – 6 метрів,

польотна маса – 1600 кілограмів,

дальність польоту – до 1500 кілометрів,

крейсерська швидкість польоту – 700 кілометрів за годину,

максимальна швидкість – до 950 кілометрів за годину.

Росіяни ще тоді зазначали, що ракету Х-50 оснащуватимуть двома типами бойових частин: "проникаюча" БС-715П для знищення укріплених об'єктів та касетна БС-715К для ураження наземних цілей.

Схематичне порівняння ракет Х-101, Х-59МК2 та Х-50 / Фото з відкритих джерел

У 2021 році російські пропагандисти нібито заявляли, що ракета "Изделие 715" пройшла випробування як частина озброєння модернізованого бомбардувальника Ту-22М3М.

Окрема небезпека полягає в тому, що ракети Х-50 в конфігурації "Изделие 715" задумувались як універсальні, тобто для застосування одразу з усіх типів стратегічних бомбардувальників Росії: Ту-22М3, Ту-95МС і Ту-160.

Однак в лютому 2023 року росіяни показали крилату ракету під індексом "Изделие 720", характеристики якої не розголошувались. Видання припускає, що саме ця ракета і буде серійним варіантом для виробництва Х-50. Додають, що, скоріше за все, їх вироблятиме завод "Райдуга" в місті Дубна, що є основним виробником крилатих ракет в Росії.