Несуть до 9 кілограмів вибухівки: експерт окреслив, як "Шахеди" можуть загрожувати Європі
- Російські дрони можуть нести 7-9 кілограмів вибухівки та загрожувати країнам Європи.
- Експерт Анатолій Храпчинський попереджає, що цивільним не варто торкатися збитих дронів через небезпеку вибуху.
Російські ударні дрони можуть загрожувати країнам Європи: за словами експертів, такі безпілотники здатні нести 7 – 9 кілограмів вибухівки.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів директор з розвитку оборонного підприємства й офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.
Яку небезпеку приховують "Шахеди"?
Анатолій Храпчинський нагадав, що російські безпілотники залітали на територію Польщі. За його словами, такі дрони несуть 7 – 9 кілограмів вибухівки, яка може здетонувати при спробі некваліфікованого розбирання.
До цього додаються варіанти "Шахедів" з уламковими елементами та суббоєприпасами, що спрацьовують із затримкою.
Цивільним не варто торкатися збитих дронів. Наслідки можуть бути дуже поганими,
– наголосив експерт.
Храпчинський також висловив думку, що Росія вже має достатньо інструментів, щоб створювати враження постійної присутності повітряних об'єктів над Європою, навіть без масованих ударів. Йдеться про:
- тіньовий флот, з кораблів якого можна запускати різні типи БпЛА;
- інші дрони з невеликим запасом ходу;
- апарати з лінзами Люнеберга, які імітують велику ефективну площу розсіювання на радарах та "малюють" образ великої цілі.
Експерт зазначив, що до прямого застосування зброї по Європі країна-агресорка може перейти пізніше, коли вважатиме це потрібним.
Росіяни продовжують атакувати Україну дронами
Вночі 21 грудня Росія масовано атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Ціллю ворога стали об’єкти транспортної, портової та промислової інфраструктури на півдні регіону. На місцях влучань зайнялися пожежі, пошкоджено майно.
Ворог також атакував Рівненщину, випустивши на регіон "Шахеди". Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю цивільної інфраструктури. На щастя, обійшлось без загоряння.
Загалом сили ППО знешкодили 75 ударних БпЛА. Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.