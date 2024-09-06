Росія хоче спровокувати ще одну війну, – Світан про "Шахеди" в Білорусі

За останній тиждень російські дрони залітали на територію Білорусі вже двічі. У такий спосіб Росія намагається залучити країну до бойових дій проти України.

Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що "Шахеди", які залітають в повітряний простір Білорусі є запрограмовані. Самопроголошений президент країни Алєксандр Лукашенко ж не знає, як діяти далі.

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Росія хоче спровокувати ще одну війну

За словами полковника запасу ЗСУ, найімовірніше російські дрони є запрограмовані і після того, як вони залетіли в Україну, країна-агресорка свідомо направила їх до Білорусі. Така ситуація стається не вперше і точно буде не останньою.

Білоруські військові нарешті почали збивати "Шахеди", розуміючи, що дрон несе бойову частину, що є загрозою, наприклад, для Мозирського НПЗ. Лукашенко дуже переживає за цей завод та може намагатись звинуватити у його можливому майбутньому знищенні Україну. Однак зрозуміло, що цим займаються росіяни.

Російські безпілотники заходять в Україну, потім в Білорусь, а потім можуть вертатись назад в Україну. Росія хоче спровокувати ще одну війну, створити прецедент, щоб розв'язати серйозні бойові дії,

– підкреслив Світан.

Владімір Путін намагається залучити Білорусь до бойових дій, для нього це важливо. Лукашенко ж лояльний до російського диктатора і не знає, як діяти далі.

Зверніть увагу! Міністерство оборони Білорусі підтвердило, що повітряний простір країни був порушений безпілотниками, які потрібно було збивати. Однак Білорусь не згадала те, що "Шахеди" були саме російськими.