Шахеди літають через Білорусь: що відбувається між Путіним і Лукашенком

Російські шахеди залітали на територію Білорусі 4 рази за останні 6 днів. Однак для Алєксандра Лукашенка це нічого не означає.

Самопроголошений президент не переживає за життя своїх людей. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що для Владіміра Путіна важлива вірність та лояльність Лукашенка.

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Що відбувається між Путіним і Лукашенком

За словами Яковенка, взаємини Путіна та Лукашенка зараз не в найкращому становищі. Самопроголошений президент вже намагається створити певну зону маневру між Росією та Китаєм. Спільні навчання білоруських та китайських військових тому підтвердження.

Через це він (Лукашенко – 24 Канал) уникає тотальної залежності від свого більш могутнього сусіда,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Дрони та території Білорусі з Росії для Лукашенка, на думку Яковенка, є дрібницею. Йому, так само як і Путіну, все одно на громадян своєї країни. Їм важливі лише вони самі та їхня влада. Не варто вважати, що ці події можна використати як аргументи для міжособового конфлікту.

Це не відбудеться. Я думаю, що поки це все терпимо,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Відносини між Лукашенком та Путіним залежать від того, наскільки самопроголошений президент буде підтримувати російського диктатора, демонструвати свою лояльність та брати участь у провокаціях.

Поки Лукашенко ці обов'язки союзника виконує,

– додав Яковенко.