У Москві школярів вигнали на вулицю з плакатами "Америка – країна-терорист". У такий спосіб вони зустрічали нового посла США в Росії.

Відповідне відео вже розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал. Так, 30 січня у Москву прибула новий посол США в Росії Лінн Трейсі.

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У Москві дітей зігнали кричати, що "Америка – терорист"

Як пишуть пропагандисти, Трейсі зустріла нібито "група протестувальників із національного визвольного руху". Насправді ж це були звичайні діти, які скандували "Війна – бізнес США" та "Америка – країна-терорист".

На опублікованому відео можна побачити, що школярі стоять з плакатами "Навіщо ви приїхали?", "США – країна-нацист", "Навіщо підірвали Північний потік" та інші. Обличчя дітей були кам’яними, бо вони, напевно, навіть не розуміли, що відбувається.

Однак послу було все одно на так званих протестувальників. Вона вийшла з машини разом з російськими правоохоронцями та вирушила на зустріч із заступником міністра закордонних справ Сєргєєм Рябковим.

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У Росії закликали "мститись Заходу за Макіївку"

Нещодавно у Самарі пройшов мітинг у пам'ять про ліквідованих у Макіївці російських окупантів. Присутні звинувачували у їх загибелі Україну. На захід прийшла дружина російського генерала та видала цинічну промову про підступний Захід та закликала мститись за окупантів.

Виступ жінки у контексті "Захід проти Росії", "ми не хотіли війни", "у нас не було вибору" – дуже навіть гарна маніпуляція. І якщо раніше росіян не хвилювала загибель їх військових, то така популяризація інциденту в Макіївці, може готувати росіян до нової хвилі мобілізації.