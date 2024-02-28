Росія планує виготовити 2,7 мільйона снарядів: Світан сказав, наскільки це небезпечно для Україн
ГУР повідомляло, що Росія планує виробити близько 2,7 мільйона снарядів калібру 122 та 152 міліметри у 2024 році. Це приблизно така ж кількість, яку вони використовують зараз.
Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що зараз окупанти використовують близько 5 – 7 тисяч власних снарядів за добу.
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Сюди варто додати ще й боєприпаси з Північної Кореї. Виходить, що окупанти вистрілюють близько 10 тисяч снарядів за добу.
Стандартно вони відстрілюють 5 – 7 тисяч своїх снарядів за добу. Приблизно таку ж кількість вони намагаються виробити у 2024 році. Зараз ми бачимо таку ж кількість снарядів на полі бою,
– сказав Світан.
Не маємо іншого виходу
Як зазначив Світан, зараз Росія здійснює різні інформаційно-психологічні операції. Однак варто розуміти, що насправді Україна має одну ціль, до якої поступово йде. Потрібно знищити російську армію та досягти розпаду Росії.
У нас немає іншого варіанту, як досягти перемоги. Треба знищити російську армію, вийти на кордон. Потім розвалити Росію. Ми рухаємося по цих напрямках. Це – справа часу. Не 1 – 2 років, а десь десятиліття. Все залежатиме від кількості переданих нам боєприпасів, ракет, авіації тощо,
– зауважив Світан.
Військова допомога Україні: коротко
- Під час розмови із журналістами президент Франції Еммануель Макрон зауважив, що не виключає можливості щодо введення військ НАТО в Україну. Однак зараз немає консенсусу щодо цього питання.
- За даними ЗМІ, Франція може передати Україні до 250 тисяч дронів. Вони будуть обладнані осколковими вибуховими пристроями. Це нібито можливо організувати до кінця цього року.
- Крім того, Макрон анонсував нову коаліцію щодо допомоги Україні. Вона стосується постачання ракет середньої та великої дальності, а також – бомб.