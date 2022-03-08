"Російські солдати можуть повернутися в частину, або частинами": відео знищення ворожої техніки

Сотні одиниць російської військової техніки знищена в Україні нашими захисниками. А разом з нею й окупанти, які зробили свій вибір.

Керівництво Операції об'єднаних сил опублікувало відео знищення танку та БТР противника.

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Зробили це бійці 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького

"Російські солдати можуть повернутись у частини, а можуть частинами. Це вже їх лінгвістичний вибір", – пожартували з цього приводу бійці.

Відео знищення танку та БТР противника

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