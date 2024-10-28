Російські військові відмовляються йти в наступ на Запоріжжі, – "Атеш"

Агенти руху "Атеш" із 1440-го мотострілецького полку повідомляють, що окремі взводи відмовляються переходити у наступ на Запоріжжі.

Повідомляється, що тих, хто відмовився, затримала військова поліція. Про це написали в телеграм-каналі "Атеш".

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Російські солдати відмовляються наступати на Запорізькому напрямку

Усі розуміють, що штурм української оборони – це дорога в один кінець. І подібні випадки трапляються все частіше,

– пишуть в "Атеш".

Там пишуть, що у зв'язку з цим російське військове керівництво планує залучати нові підрозділи на зазначений напрямок, замінюючи формування строковиками.

Це, як зазначають в "Атеш" відбувається на тлі запевнень військово-політичного керівництва про те, що військовослужбовці термінової служби не братимуть участі у ес-ве-о. "Але вони не були б собою, якби не брехали", – додали там.