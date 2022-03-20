Російські спецпризначенці не можуть повірити у власні втрати

Росіяни зазнають нищівних втрат у війні проти України. За один день у Володимирі поховали все керівництво спецзагону.

Журналіст Ілля Косигін звернув увагу, як він зазначив, на "масштаб пі***ца". Він наголосив, що поховали 4 підполковників-спецпризначенців.

До речі Зі зведеного загону гвардійського ударного полку окупантів залишився живим 1 військовий

Косигін задумався, а скільки ж тоді молодших офіцерів загинуло.

У нас лише за 30 років існування володимирського СОБРу взагалі не було втрат особового складу. А вчора за один день поховали його керівництво,

– додав журналіст.

Зауважимо, що наші захисники вже ліквідували близько 15 тисяч російських орків. Ці цифри лише зростатимуть.

В Україні знищили майже 15 тисяч окупантів: