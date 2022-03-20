Російські спецпризначенці не можуть повірити у власні втрати
20 березня 2022 , 08:03Читать новость на русском
Джерело:телеграм Сергія Стерненка
Росіяни зазнають нищівних втрат у війні проти України. За один день у Володимирі поховали все керівництво спецзагону.
Журналіст Ілля Косигін звернув увагу, як він зазначив, на "масштаб пі***ца". Він наголосив, що поховали 4 підполковників-спецпризначенців.
До речі Зі зведеного загону гвардійського ударного полку окупантів залишився живим 1 військовий
Косигін задумався, а скільки ж тоді молодших офіцерів загинуло.
У нас лише за 30 років існування володимирського СОБРу взагалі не було втрат особового складу. А вчора за один день поховали його керівництво,
– додав журналіст.
Зауважимо, що наші захисники вже ліквідували близько 15 тисяч російських орків. Ці цифри лише зростатимуть.