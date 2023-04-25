У Росії заявили про використання танків Т-14 "Армата" в Україні: чому це не допоможе ворогу

Російські ЗМІ повідомили, що окупанти на фронті почали використовувати нові бойові танки Т-14 "Армата". Зазначають, що техніка вже нібито встигла обстріляти українські позиції, однак в штурмі участі не брала.

Відомо, що "Армати" оснастили додатковим захистом, а екіпажі пройшли "бойове злагодження" на полігонах. Однак чи допоможе це Росії і чи змінить ситуацію на фронті – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Які основні характеристики Т-14

Т-14 "Армата" – це російська розробка, яка характеризується тим, що екіпаж танку не знаходиться у башті. Всі вони розміщені у передній частині танку в захищених бронекапсулах.

Пропагандистські ЗМІ заявляють, що танк Т-14 оснащений безпілотною вежею, а екіпаж дистанційно керує озброєнням з "ізольованої броньованої капсули, розташованої в передній частині корпусу".

Він може розвивати максимальну швидкість 80 кілометрів за годину на автомагістралі. Варто зауважити, що спочатку Кремль встановив кінцевий термін виробництва танків до 2020 року, але пізніше його продовжили до 2025 року.

Використання Т-14 – це більше психологічний фактор

Так вважають у британській розвідці. Адже ще в січні 2023 року вони повідомляли, що Росія може перекинути в Україну свої нові танки Т-14 "Армата" саме у пропагандистських цілях.

Крім того, у розвідці Британії стверджували, що російські війська в Україні не бажають воювати на цих танках через їх "поганий стан". Тоді виробництво мало скоротитися до кількох десятків одиниць, адже командири заявляли, що не довірятимуть цій техніці на полі бою.

Однак російські пропагандисти вважають, що вони знають краще. Вони називають Т-14 "Армата" перспективним основним бойовим танком.

У мережі поширили відео, де "Армати" нібито прямують залізницею до України. Доволі дивно, що про використання Т-14 на полі бою повідомили лише 25 квітня, а на опублікованому ролику видно, що надворі – сувора зима.

Т-14 нібито перекидають на фронт: дивіться відео

Ймовірніше за все, такі заяви російські ЗМІ оприлюднили, аби показати, що ще не все втрачено і нібито оборонно-промисловий комплекс країни-агресорки ще на щось здатен. Однак, як показує практика, пропагандисти використовують такі наративи, коли ситуація абсолютно протилежна.

Навіть якщо ці танки і воюють на фронті – це ненадовго. Адже так чи інакше вони будуть знищені нашими воїнами, а російська промисловість не зможе "закрити дірки" у забезпеченні техніки через західні санкції.