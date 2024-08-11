Авіаексперт пояснив, чому російські Ту-95 несуть лише по одній ракеті

Російські бомбардувальники Ту-95 почали нести менше ракет – з понад восьми до лише однієї. Судна доволі старі, тому їх потрібно було модернізувати. Однак росіяни лише ремонтували їх.

Також зменшення кількості ракет пов'язане з тим, що Ту-95 запускали Х-101, які не передбачені для експлуатації цими літаками. Детальніше 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський.

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Росіяни хотіли зекономити

За словами авіаексперта, стратегічна авіація, яку Росія експлуатує для ударів по території України, передалася їй у спадок від СРСР. Росіяни не сконструювали жодного сучасного літака та навіть не модернізували старі судна за час існування імперії. Те, що вони мають, переважно є спробою ремонту авіапарку, який у них був.

Якщо говорити про російські літаки Ту-95, нині вони запускають ракети Х-101. Хоча не передбачали експлуатацію цієї зброї. Бомбардувальники призначені для ракет Х-55, які поміщалися всередину бомбового відсіку цього судна. Аби вмістити Х-101, росіяни повісили їх під крило. Завдяки цьому Ту-95 міг нести 8 ракет, але це суттєве навантаження на крило, двигун та пропелери. Зокрема, аеродинамічне.

Літаки потрібно було модернізувати – змінити геометрію крила та деяких внутрішніх елементів, які роблять його потужнішим. Активно експлуатуючись, Ту-95 виходив за межі звичайного ресурсу, тобто виконував подвійну функцію. Двигуни в бомбардувальника дійсно потужні, однак більша частина з них випускалася у 1980-х роках. Вони вже мають замалий ресурс через активне використання.

Намагаючись зекономити, уникнути складних проблем у вигляді розвалювання літака в повітрі, росіяни починають їх менше навантажувати ракетами,

– наголосив Анатолій Храпчинський.