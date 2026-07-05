Росіяни вдарили по АЗС в центрі Ізюма: є загиблий і постраждалі

Росія продовжує тероризувати мирні міста та інфраструктуру України. Внаслідок удару ворога по АЗС в Ізюмі загинула людина.

Про це повідомили та Ізюмська МВА та Олег Синєгубов, начальник Харківської ОДА.

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Що відомо про атаку на Ізюм?

У неділю, 5 липня, близько 11:37, країна-агресорка атакувала місто Ізюм на Харківщині. Внаслідок удару була зруйнована АЗС (автозаправна станція). Попередньо відомо, що російські військові застосували реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С".



Росіяни знищили АЗС в Ізюмі / Фото Олега Синєгубова



Працівники ДСНС намагаються загасити пожежу в Ізюмі / Фото ДСНС

Хто постраждав та загинув?

Внаслідок атаки загинув 19-річний оператор АЗС. Ще четверо працівниць отримали поранення, їм надається необхідна медична допомога.



Росія атакувала Харківську область / Фото ДСНС

За повідомленнями Харківської обласної прокуратури, руйнувань зазнали:

адміністративна будівля АЗС;

операторська з торговельним павільйоном;

паливно-роздавальні колонки; покриття прилеглої території.

Також ворог пошкодив 7 транспортних засобів, що перебували на території станції. На місці працювали відповідні служби для подолання наслідків пожежі.



Наслідки російського удару / Фото ДСНС

Російські удари по АЗС України

Росія у суботу, 5 липня, завдала ударів безпілотниками по Харкову. Ворожий дрон типу "Молнія" також атакував автозаправну станцію в Індустріальному районі міста.

Також країна-агресорка ввечері 4 липня завдала удару по цивільній інфраструктурі Сум. Ціллю ворога стала одна з автозаправних станцій міста, де після атаки виникла масштабна пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих жінок.