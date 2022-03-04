Російські вбивці обстріляли швидку на Сумщині

Окупанти ведуть дев'ятий день проти України повномасштабну війну. Вони атакують мирне населення.

Про один із цинічних злочинів росіян розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Він опублікував фото обстріляної карети швидкої допомоги.

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За його словами, інцидент трапився на дорозі Суми – Київ.



Російська армія порушила всі закони війни / Фото телеграм-каналу Дмитра Живицького



Загарбники атакували швидку допомогу / Фото телеграм-каналу Дмитра Живицького



Інцидент трапився на дорозі Суми – Київ / Фото телеграм-каналу Дмитра Живицького

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