"Захист від супутників НАТО": у Росії вчителі напнули на себе "патріотичні" шапочки з фольги

Російська виховна система у школах, схоже, вийшла на зовсім новий рівень. Тепер вчителі Росії хваляться тим, що зробили "патріотичні" шапочки з фольги..

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Шапочки з фольги від випромінювання НАТО

Так, у Росії вчителі почали робити шапочки з фольги, щоб "захиститися від супутників НАТО".

Виявилося, що вони стали жертвою пранкера, який представився чиновником із партії "Єдіная Росія". Чоловік попросив педагогів провести "патріотичний захід" з використанням шапочок з фольги. Ті ж, своєю чергою, не нічого запідозрили і охоче виконали прохання.

Виготовлення шапочок з фольги – це не лише цікаве та творче заняття, але й важливий патріотичний акт, що символізує готовність захищати Вітчизну від зовнішніх загроз. Нехай наша шапочка стане символом єдності і стійкості перед обличчям зовнішніх викликів,

– діляться викладачі.

Тепер же дотепні кадри з педагогами стали надбанням мережі, вкотре засвідчивши наскільки сліпо російське населення довіряє Кремлю.

Російські вчителі хваляться шапочками з фольги: дивіться відео

Носіння шапочки з фольги та рекомендації її носити для "захисту" стало популярним стереотипом параноїдальних розладів та теорії змови, фобій щодо електромагнітного випромінювання. У масовій культурі шапочки з фольги зазвичай носять божевільні вчені.