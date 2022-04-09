Російські верфі зупиняють виробництво військових кораблів: бракує іноземних деталей

Надії російських окупантів на нормальне функціонування в ізоляції поступово тануть. Як показали санкції, в агресора майже немає галузей, де б він не використовував іноземну продукцію.

Російська економіка страждає через санкції, накладені партнерами України за підлий напад та злочини проти мирного населення. Попри гонор, росіяни не можуть нічого зробити без іноземних деталей та технологій.

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Верфі зупиняються

Як стало відомо українським розвідникам, російські верфі припиняють виробництво кораблів. Причина – брак імпортних комплектуючих.

Також російські верфі перебувають у складному фінансовому становищі. Відповідно, вони не можуть не лише будувати, а й обслуговувати військові та промислові кораблі.

Працівників масово звільняють, виконання усіх контрактів зірване, а самі підприємства готуються оголосити банкрутство.

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