Російські винищувачі вдарили по Україні з території Білорусі: 4 ракети збито

Вночі 5 квітня два винищувачі Су-35 окупантів із території Білорусі завдали удар по українській території. ППО України збила 4 ворожі крилаті ракети.

У Повітряних силах ЗСУ розповідають, що цілями окупантів мали стати об'єкти цивільної інфраструктури. Цього разу ракети спрямували у кілька західних областей.

Раніше ППО збила дві ворожі цілі над Рівненщиною

Військові знищили три ракети, четверту – пошкодили

Українські військові засобами протиповітряної оборони знищили три крилаті ракети. Четверта була пошкоджена, отож не змогла точно потрапити в ціль.

Для наведення ракет ворог використав два безпілотники оперативно-тактичного рівня. Вони також проводили розвідку. Ці БПЛА наші зенітні ракетні війська теж знищили.

Варто переглянути: ранкове зведення Генштабу за 5 квітня

Раніше ОВА повідомляли про знищення двох ворожих цілей над Рівненщиною, також ракету збили над Волинню та Дніпропетровщиною.