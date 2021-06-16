Російські винищувачі вдерлися у повітряний простір Естонії

Вранці 15 червня два російських літаки Су-35C порушили повітряний простір Естонії. Без відповідного дозволу вони літали поблизу острова Хійумаа.
Видання з посиланням на Сили оборони Естонії повідомило, що літаки Росії пробуди в повітряному просторі Естонії менше ніж хвилину.
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Російські літаки над Естонією
Літаки Су-35C виконували політ над повітряним простором Естонії з вимкненими транспондерами без наданого плану польоту. Крім того, російські пілоти не мали зв'язку з естонською авіадиспетчерською службою. Російську авіацію зафіксували неподалік острова Хійумаа.
У зв'язку з цим інцидентом Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного в справах Росії та вручило йому ноту.
Нагадаємо, що це вже четвертий випадок порушення повітряного кордону Естонії російськими винищувачами у 2021 році.
Порушення Росією повітряного простору інших держав
- 16 березня російський вертоліт МІ-8 порушив простір України над Сумською областю. Після цього Держприкордонслужба скерувала прикордонникам сусідньої держави лист щодо порушення держкордону України.
- 5 травня літак Іл-96 увірвався у повітряний простір Естонії поблизу острова Вайндлоо у Фінській затоці. Тоді Естонія вручила російському послу ноту про порушення. Однак це не допомогло – через 2 дні Росія знову порушила простір країни.
- 11 червня російські літаки 2 рази за день порушили повітряний простір Данії. Міністерство закордонних справ країни викликало російського посла в Копенгагені для надання пояснень.