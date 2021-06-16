Російські винищувачі вдерлися у повітряний простір Естонії

Вранці 15 червня два російських літаки Су-35C порушили повітряний простір Естонії. Без відповідного дозволу вони літали поблизу острова Хійумаа.

Видання з посиланням на Сили оборони Естонії повідомило, що літаки Росії пробуди в повітряному просторі Естонії менше ніж хвилину.

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Російські літаки над Естонією

Літаки Су-35C виконували політ над повітряним простором Естонії з вимкненими транспондерами​ без наданого плану польоту. Крім того, російські пілоти не мали зв'язку з естонською авіадиспетчерською службою. Російську авіацію зафіксували неподалік острова Хійумаа.

У зв'язку з цим інцидентом Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного в справах Росії та вручило йому ноту.

Нагадаємо, що це вже четвертий випадок порушення повітряного кордону Естонії російськими винищувачами у 2021 році.

Порушення Росією повітряного простору інших держав