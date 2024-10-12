Росіяни посилюють контратаки на Курщині, щоб спробувати витіснити ЗСУ до зими, – ISW

Російські війська прагнуть витіснити українські сили з Курської області до того, як погані погодні умови восени та на початку зими почнуть обмежувати маневри на полі бою.

З цією метою росіяни 10 та 11 жовтня посилили контратаки у Курській області. Про ситуацію на Курщині йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Російські війська активізувалися в Курській області

Українські офіційні особи раніше зазначали, що російські війська посилюють наступальні операції в Україні, зокрема механізовані наступи, щоб скористатися сухою дорогою та місцевістю, перш ніж сезон дощів спричинить багнистість ґрунту.

За словами аналітиків, що російське військове командування може бути стурбоване тим, що погані погодні умови восени 2024 року та на початку зими 2024 – 2025 років сприятимуть позиційним боїм у Курській області та дадуть українським силам більше часу, щоб закріпитися на позиціях.

Краще закріплені українські сили з більшими фортифікаціями в Курській області, швидше за все, ще більше ускладнять спроби Росії відтіснити українські війська назад через кордон,

– йдеться у звіті ISW.

Автори зазначають, що російські війська можуть відчувати, що вікно можливостей, щоб витіснити українські сили з Курщини з тим рівнем живої сили і техніки, які росіяни виділили для цього, закривається.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше заявив, що з початку операції в Курській області російські війська передислокували туди близько 50 000 військовослужбовців з інших оперативних напрямків. Такі передислокації, ймовірно, ослабили російські війська у Херсонській, Запорізькій та Харківській областях.

До слова, журналісти Bloomberg з посиланням на американських високопосадовців писали, що Україна зможе утримувати територію в Курській області Росії щонайменше кілька місяців. За їхніми словами, російські війська раніше проводили лише обмежені контратаки та зосередилися на просуванні на Сході України.