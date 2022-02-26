Російські війська на Донбасі в паніці й деморалізовані

Через гідну відсіч ворога, яку він отримав від наших ЗСУ, у рядах окупантів почалася паніка. Мовиться, зокрема, про тих, російських ворогів, які на Донбасі.

Під час вторгнення в Україну російські командири заборонили бойовикам на окупованому Донбасі читати українські новини та соцмережі. Адже там вони можуть отримати ще більшу деморалізацію.

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На передовій лінії на Донбасі з бойовиками та військами Росії працюють кореспонденти їхніх пропагандистських видань. Вони фактично ведуть пропаганду всередині квазіутворень і постійно доводять, що буцімто українські новини – це "фейк",

– пояснив Лисянський.

За його словами, пересічному складу проросійських окупантів та новим "мобілізованим" заборонили дзвонити додому батькам та рідним. Адже батьки дивляться телевізор та читають українські новини й передають своє переживання бойовикам.

Мешканці окупованих територій кажуть, що багато "мобілізованих" перебувають у паніці. В них вже є багато загиблих із загального призову зі своїми дітьми.



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