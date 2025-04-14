Російські війська дроном атакували пасажирський вагон поїзда

Вранці 14 квітня окупанти обстріляли пасажирський вагон поїзда у Семенівці на Чернігівщині. Також пошкоджена цивільна інфраструктура.

Вранці російська армія вкотре атакувала безпілотниками Чернігівщину. У Семенівській громаді Новгород-Сіверського району пошкоджень зазнав пасажирський вагон поїзду, передає 24 Канал із посиланням на поліцію. Дивіться також "Дідусю, розмовляйте": поліція показала перші хвилини після ракетного удару по Сумах Що відомо Зазначається, що попередньо, минулося без постраждалих. На місця ворожих влучань негайно прибули співробітники поліції. Вони фіксують наслідки атаки та документують воєнний злочин окупантів. Наслідки атаки на Чернігівщину / Фото поліція