Російські війська на Харківщині намагаються не дати ЗСУ вийти до держкордону

Підрозділи Збройних Сил активно протидіють росіянам на Харківщині. Ворог намагається не дати українським військовим вийти до державного кордону.

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, на території Харківщини тривають активні бойові дії. На певних ділянках фронту окупанти стримують підрозділи ЗСУ, щоб вони не вийшли на державний кордон.

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В районі Ізюма загарбники здійснили атаку в напрямку Пасіка – Богородичне. Вони намагаються закріпитися на околицях Богородичного. Загалом Збройні Сили України активно протидіють росіянам і завдають серйозних втрат.

Росіяни знову обстрілюють Харківщину

Внаслідок обстрілу у Київському районі Харкова пошкодило промислову будівлю. На щастя, ніхто не постраждав.

Серйозні обстріли в області. В Коробочкиному Чугуївського району снаряд влучив у приватний будинок: загинули двоє чоловіків та двоє жінок. Ще одна людина – поранена. Також відомо про двох постраждалих в Дергачах, одного – в Печенігах, двох – в Малинівці.

Олег Синєгубов наголошує – зараз російські окупанти посилили обстріли, тому варто бути дуже обережним. Він закликає в жодному разі не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Також не забувайте про світломаскування під час комендантської години.

Зараз ворог посилив обстріли. Тому не можна ігнорувати сигнали тривоги. Доручив регулярно перевіряти по районах систему оповіщення. Окремо наголошую на необхідності дотримуватися світломаскування під час комендантської години, – наголосив Олег Синєгубов.

Як розповіли 24 каналу джерела в українських спецслужбах, цивільні та чиновники на тимчасово окупованих територіях Харківської області взагалі не співпрацюють із загарбниками. Вони чекають, поки підрозділи ЗСУ зможуть їх звільнити.

Звісно, є невеликий відсоток людей, який погодився співпрацювати з окупантами. Переважно це, цілком очікувано, представники місцевих осередків ОПЗЖ та співробітники УПЦ МП.

Росіяни не знають, як змінити думку місцевого населення. Вони сподіваються, що їм може допомогти посилення пропаганди – відімкнення українських телеканалів та заміна їх на російські.

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