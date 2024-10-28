Росіяни можуть оточити ще одне місто невдовзі: у Defense Express проаналізували маневри ворога

У найближчій перспективі російські війська можуть спробувати просуватись на Курахівському напрямку з намірами оточити Курахове з півдня та півночі великими півдугами.

Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо, інформує 24 Канал.

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Новий мета ворога – Курахове

Він зауважив, що Донецький напрямок залишається найскладнішим, але є й інші напрямки, які викликають занепокоєння.

"Якщо говорити про Селидове, то за оптимістичними оцінками, наші військові там утримують західні частини цього населеного пункту", – зазначив експерт.

При цьому, як зауважив Сергій Згурець, якщо дивитись на мапу, то можна побачити, що противник продовжуватиме атаки. Зокрема, при достатніх запасах сил та резервів, "в найближчій перспективі він може здійснювати рухи з намірами охоплення Курахового".

Ми очікували, що від Селидового буде активізація окупантів на Покровськ, але, ймовірно, зараз вони діятимуть на південь в бік Курахового,

– наголосив він.

Де вже просунулись росіяни

Крім того, уже відомо про просування ворога на Шахтарськ, Українськ, Богоявленку. На думку аналітика, ці три селиша становлять ще одну напружену ділянку фронту.

Водночас, якщо ворог продовжить просування від Шахтарська далі на північ, це можливість уникнути боїв в самому Кураховому, оточити місто з півдня та півночі великими півдугами.

Згурець наголосив, що це теоретичні оцінки. Однак, на тактичному рівні наші війська від Селидового перейшли на інший рубіж оборони.

"Це відведення українських підрозділів з кишеньки, яка формується від Гірника до Курахівки", – додав аналітик.

Важливо! Ситуація навколо міста Селидове Донецької області наразі дійсно складна, але Сили оборони проводять контрнаступальні дії.