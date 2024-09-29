Росіяни продовжують наступ під Сіверськом і Часовим Яром, але успіхів не досягають, – ISW

Російські війська не полишають спроб просунутись в Донецькій області та продовжують атаки під Сіверськом і в районі Часового Яру. Водночас окупантам не вдалося змінити лінію фронту.

Російські так звані "воєнкори" стверджують, що їхні війська наступали в районі Часового Яру 28 вересня, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було зафіксовано. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Що зараз відбувається на Донеччині

Ввечері 28 вересня в Генштабі ЗСУ також повідомили, що росіяни атакували на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки. Водночас підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці фронту не спостерігалося.

Аналітики ISW також не знайшли підтвердження заяв росіян про те, що ворожа армія просунулася на північ від Часового Яру в районі Калинівки.

За даними Генштабу ЗСУ, російська армія продовжила атаки на північ від Часового Яру в районі Калинівки та Григорівки; поблизу самого Часового Яру; на південь від Часового Яру в районі Предтечиного, Білої Гори та Ступочок; і на південний схід від Часового Яру в районі Курдюмівки 27 і 28 вересня.

Самі росіяни також повідомляли, що ліси навколо Часового Яру дозволяють українським силам приховувати військову техніку. Українські військові також мають перевагу в застосуванні безпілотників у цьому районі.

До слова, раніше стало відомо, що Росія перекинула до Вугледара Волноваського району Донецької області ще 5 тисяч своїх військових. Водночас наші військові продовжують тримати оборону.