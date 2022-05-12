Російські війська обстріляли Харківщину з РСЗВ: є жертва і поранені
Джерело:телеграм Олега Синєгубова
Вночі окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню Малу Данилівку, що на Харківщині. Вже вранці під ракетний обстріл потрапили і Дергачі.
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що внаслідок обстрілу загинула людина, ще 3 – отримали поранення.
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Ракетний обстріл Дергачів стався вже вранці
Вкотре наголошую, що в жодному разі не можна розслаблятися та нехтувати власною безпекою. Не перебувайте без потреби на вулиці і будьте обачні,
– зазначив Синєгубов.
В самому Харкові ніч пройшла відносно спокійно – обстрілів не було. Проте сильно потерпають інші населені пункти області.
В області відновлюють пошкоджену інфраструктуру
Попри часті обстріли, в області постійно працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури. Синєгубов зазначив, що днями запустили газопостачання у 7 населених пунктах Борівської громади. Також лагодять систему газопостачання у певних районах Харкова.
Вороги 12 травня запустили ракету по Запоріжжю
Зазначимо, що вранці 12 травня повідомили про потужний вибух у Запоріжжі. Інформацію згодом підтвердила і місцева влада. Був зафіксований "приліт" крилатої ракети, після цього спалахнула пожежа.
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Є жертви внаслідок обстрілу і на Сумщині
Також російська війська вранці обстріляли з артилерії Сумську область. Снаряди потрапили по околицях одного з населених пунктів Білопільської громади. На жаль, є жертва, також пошкоджені приватні помешкання.
Ситуація на Харківщині: коротко про останні новини
- На Харківщині окупанти перегруповують свої війська, аби не допустити виходу ЗСУ на державний кордон.
- Росіяни активно обстрілюють українські позиції, що на півночі від обласного центру.
- Війська агресора намагаються приглушити в регіоні стільниковий зв'язок. Це через те, що вони побоюються поширення інформації про переміщення свого особового складу.
- На окупованій території Харківщини у місцевих жителів часто немає електроенергії та водопостачання. Вороги не дозволяють людям виїхати на території, підконтрольні України.
- Оскільки українські оборонці відтіснили росіян від самого Харкова, то до міста повертаються люди, які виїхали через бойові дії. На в'їзді навіть почали виникати затори.
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