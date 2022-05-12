Російські війська обстріляли Харківщину з РСЗВ: є жертва і поранені

Вночі окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню Малу Данилівку, що на Харківщині. Вже вранці під ракетний обстріл потрапили і Дергачі.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що внаслідок обстрілу загинула людина, ще 3 – отримали поранення.

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Ракетний обстріл Дергачів стався вже вранці

Вкотре наголошую, що в жодному разі не можна розслаблятися та нехтувати власною безпекою. Не перебувайте без потреби на вулиці і будьте обачні,

– зазначив Синєгубов.

В самому Харкові ніч пройшла відносно спокійно – обстрілів не було. Проте сильно потерпають інші населені пункти області.

В області відновлюють пошкоджену інфраструктуру

Попри часті обстріли, в області постійно працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури. Синєгубов зазначив, що днями запустили газопостачання у 7 населених пунктах Борівської громади. Також лагодять систему газопостачання у певних районах Харкова.

Вороги 12 травня запустили ракету по Запоріжжю

Зазначимо, що вранці 12 травня повідомили про потужний вибух у Запоріжжі. Інформацію згодом підтвердила і місцева влада. Був зафіксований "приліт" крилатої ракети, після цього спалахнула пожежа.

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Є жертви внаслідок обстрілу і на Сумщині

Також російська війська вранці обстріляли з артилерії Сумську область. Снаряди потрапили по околицях одного з населених пунктів Білопільської громади. На жаль, є жертва, також пошкоджені приватні помешкання.

Ситуація на Харківщині: коротко про останні новини

На Харківщині окупанти перегруповують свої війська, аби не допустити виходу ЗСУ на державний кордон.

Росіяни активно обстрілюють українські позиції, що на півночі від обласного центру.

Війська агресора намагаються приглушити в регіоні стільниковий зв'язок. Це через те, що вони побоюються поширення інформації про переміщення свого особового складу.

На окупованій території Харківщини у місцевих жителів часто немає електроенергії та водопостачання. Вороги не дозволяють людям виїхати на території, підконтрольні України.

Оскільки українські оборонці відтіснили росіян від самого Харкова, то до міста повертаються люди, які виїхали через бойові дії. На в'їзді навіть почали виникати затори.

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