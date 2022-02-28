Окупанти обстріляли із "Градів" приміські села Чернігова: під завалами можуть бути люди

Російські окупанти обстріляли з "Градів" приміські села Чернігова. Серед них - села Киїнка та Павлівка, які постраждали найбільше.

Місцеві жителі повідомляють, що десятки будинків значно пошкоджені, деякі навіть зруйновані дощенту.

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Служба ДСНС вже виїхала на порятунок мешканців. Деякі з них могли опинитися під завалами.

Повний текст повідомлення:

Щойно російські війська обстріляли із градів приміські села Чернігова. Найбільше постраждало село Киїнка, що за кілька кілометрів від Чернігова. І сусіднє село Павлівка.



Місцеві жителі повідомляють, про значні руйнування десятків будинків.

Деякі будинки повністю знищені. Під завалами можуть бути люди.

Служба ДСНС вже виїхала для порятунку.



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